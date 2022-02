농우바이오, 작년 영업익 62% 증가한 68억원…주당 200원 현금배당

[아시아경제 지연진 기자] 농우바이오 농우바이오 054050 | 코스닥 증권정보 현재가 10,950 전일대비 150 등락률 -1.35% 거래량 75,785 전일가 11,100 2022.02.23 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제2월 백신 나온다! 정부가 지원하는 ‘핵심기술’!! 435조 시장 잡는다“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 지난해 연결 매출액이 전년대비 2.1% 증가한 1328억원을 기록했다고 23일 공시했다.

이 기간 영업이익은 62.6% 늘어난 68억원, 당기순이익은 69억원으로 26.4% 감소했다.

이 회사는 보통주 1주당 200원을 현금배당하기로 결정했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr