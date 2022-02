[아시아경제 지연진 기자] 세방전지 세방전지 004490 | 코스피 증권정보 현재가 64,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 62,600 2022.02.23 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일[e 공시 눈에 띄네] 코스닥-19일세방전지, 자회사에 1230억원 규모 채무보증 결정 close 는 주가안정과 주주가치 제고를 위해 100억원 규모의 자사주(59만3890주)에 대한 신탁계약을 체결했다고 23일 공시했다.

