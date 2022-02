[슬씨네] '이상한 나라의 수학자' 반갑다, 최민식 표 착한영화

영화 '이상한 나라의 수학자' 언론시사회

최민식·김동휘 주연

[아시아경제 이이슬 기자] 자극적 콘텐츠 홍수 속 태어난 착한 영화가 반갑다. 선한 에너지를 품은 '이상한 나라의 수학자'가 얼어붙은 극장가를 따뜻하게 물들일까.

22일 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 열린 언론시사회에서 영화 '이상한 나라의 수학자'가 공개됐다.

다음달 9일 개봉하는 영화는 신분을 감추고 고등학교 경비원으로 일하는 탈북한 천재 수학자가 한 학생을 만나 수학을 바라보는 새로운 시각을 가르치는 과정을 그린다.

박동훈 감독은 "공부에 지친 고교생 뿐 아니라 졸업 후에도 경쟁에 내몰린 이들에게 포기하지 말고 주변을 돌아보면 긍정적인 가능성을 찾을 수 있다는 걸 말하고 싶었다"고 말했다.

경제부 기자 출신 각본가부터 물리학 교수 등 전문가들이 '이상한 나라의 수학자' 시나리오에 참여했다. 경제학과를 졸업한 언론사 경제부 기자, 증권사 펀드 매니저 출신 이용재 작가는 경험을 바탕으로 가설, 피타고라스 정리 등 전문성 있는 시나리오를 완성했다.

영화의 백미는 '파이 송'이다. 이는 원주율인 파이(π)에 음을 붙여 만들어진 곡으로 학성이 수학을 어려워하는 지우에게 아름다움을 증명하는 장면이다.

박동훈 감독은 "수학이 우리 주위 어디에나 존재한다는 걸 직관적으로 그리고자 했다. 음악과 수학이 밀접하게 관련 있다는 걸, 우리 주변에서 수학이 제 역할을 한다는 걸 전하고 싶었다"며 "수식 장면도 예쁘고 세련되게 전달하고자 했다"고 설명했다.

극 중 자유를 갈망하며 탈북한 천재 수학자 이학성은 자신의 신분과 사연을 숨긴 채 상위 1%의 영재들이 모인 자사고의 경비원으로 살아간다.

사회적 배려대상 전형으로 자사고에 입학한 한지우는 고액 과외를 받으며 수업에 임하는 동급생들에 비해 수학에 어려움을 겪는다. 우연히 경비원 학생을 만나 수학을 가르쳐달라고 조른다.

세상과 단절한 채 살아가는 천재 수학자 이학성은 최민식이 연기하고, 250대1의 경쟁률을 뚫고 발탁된 신예 김동휘가 학성을 찾아온 학생 한지우로 분한다.

최민식은 "천재와 탈북 두 단어가 떠오르는데, 존재감과 상징성을 오히려 배제하려고 했다"고 밝혔다. 이어 "북한 사투리를 구사하지만 사랑하는 학문을 할 수 없는 처지에 놓인 상심이 큰 학자가 더 큰 상심을 가지고 살아가는 학생과 만나 나누는 인간의 교감. 그 디테일한 감정에 역점을 뒀다"고 했다.

김동휘는 "처음 합격 소식을 듣고 '나를 왜?' '내가 이걸 한다고?' 의구심을 가졌다"며 "주어진 역할을 최선을 다해 연기했다. 제게는 굉장히 특별한 영화"라고 말했다.

최근 자극적인 소재를 아우른 콘텐츠의 범람 속 따뜻한 매력을 품은 '이상한 나라의 수학자'는 차별된다. 선한 방식으로 갈등을 해결해가는 인물들이 착한 에너지로 러닝타임을 꽉 채운다.

최민식은 "외피는 학원 드라마, 수학을 통해 미완의 청춘에게 인생의 교훈을 안기는 드라마 같지만, 사실 어른을 위한 영화가 아닌가 생각했다"고 강조했다.

그러면서 "성인이 된 우리가 곱씹으며, 과연 어떤 가치관과 기준으로 살아가는가 자신을 성찰할 수 있지 않을까. 우리 삶은 여러 갈래다. 정답은 없다. 나름의 가치기준이 있을 뿐이다. 나를 돌아보고 반성하는 계기가 되지 않을까"라고 했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr