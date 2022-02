[아시아경제 한진주 기자] 엘티씨 엘티씨 170920 | 코스닥 증권정보 현재가 12,300 전일대비 2,200 등락률 -15.17% 거래량 951,368 전일가 14,500 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 엘티씨, 사업재편 본격 시동…주주가치 제고 지속[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일엘티씨, 작년 영업익 45억…전년 대비 21.6% ↑ close 는 기계·장비류 제조판매 자회사 엘에스이의 주식 350만주를 350억원에 추가 취득한다고 17일 공시했다. 주식 취득 후 엘티씨의 엘에스이 지분율은 64.29%가 된다. 주식 취득 예정일은 22일이다.

엘티씨는 취득 목적에 대해 "신규 자회사를 통한 반도체장비부문 사업 확대"라고 밝혔다.

