[올림픽] 여자 컬링, 덴마크에 8-7로 역전승…4강행 청신호

[아시아경제 김희윤 기자] 한국 여자 컬링이 2022 베이징 동계올림픽 4강 진출 희망을 밝혔다.

한국 컬링 여자 국가대표 팀 킴(김은정·김경애·김선영·김초희·김영미)은 16일 중국 베이징의 국립 아쿠아틱센터에서 열린 2022 베이징 동계올림픽 여자 컬링 풀리그 8차전에서 덴마크에 8-7로 이겼다.

4승 4패를 기록한 우리나라는 17일 스웨덴과 경기에서 이겨야 4강 진출을 바라볼 수 있다. 스위스와 스웨덴은 4강 진출을 확정 지었다.

컬링은 10개 팀이 풀리그를 벌여 상위 4팀이 준결승 토너먼트에 진출한다. 2018년 평창 동계올림픽 때는 5승 4패를 기록한 일본이 4위로 준결승에 오른 전례가 있어 우리나라도 남은 스웨덴전에서 이기면 4강 진출을 기대할 수 있다.

한국은 이날 10엔드까지 덴마크와 6-7로 접전을 벌이다 마지막 역전 샷으로 2점을 추가하며 8-7로 신승을 거뒀다.

