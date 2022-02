[아시아경제 이민지 기자] 미창석유 미창석유 003650 | 코스피 증권정보 현재가 78,900 전일대비 300 등락률 -0.38% 거래량 4,212 전일가 79,200 2022.02.15 15:14 장중(20분지연) 관련기사 미창석유공업, 1주당 2100원 현금배당 결정3월 17일 코스피, 42.42p 내린 1672.44 마감(2.47%↓)미창석유공업, 주당 1600원 현금배당 결정 close 공업은 지난해 영업이익으로 354억원을 기록해 전년동기대비 89% 늘었다고 15일 공시했다. 매출액은 46% 증가한 4062억원을 기록했고 순이익은 334억원으로 70% 늘었다.

