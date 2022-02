[아시아경제 지연진 기자] 브랜드엑스코퍼레이션 브랜드엑스코퍼레이션 337930 | 코스닥 증권정보 현재가 8,290 전일대비 610 등락률 -6.85% 거래량 168,866 전일가 8,900 2022.02.14 13:04 장중(20분지연) 관련기사 제13회 대한민국코스닥대상 개최…대상은 '테스'브랜드엑스코퍼레이션, 하이브에 100억원 규모 지분 투자[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일 close 은 지난해 연결 매출액이 전년동기대비 24.7% 증가한 1726억원을 기록했다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 109억원으로 35.95% 늘었고, 당기순이익은 79억원으로 13.6% 증가했다.

회사는 "주력 사업 매출 확대 및 광고선전비 효율화에 따른 수익성 개선"이라고 설명했다.

또 보통주 1주당 40원을 현금배당한다고 밝혔다. 배당금총액은 11억여원 규모로, 시가배당율은 0.4%다.

