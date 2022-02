YG PLUS, 그린웍스 매각 추진 보도에 "검토중이나 결정된 바 없어"

[아시아경제 김흥순 기자] YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 6,620 전일대비 20 등락률 +0.30% 거래량 573,781 전일가 6,600 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 “자이언트스텝” 보다 큰거온다, NFT메타버스 新대장주초록뱀미디어, 전략적 파트너 드림팀…"3000억원 자금력, NFT 게임 체인저 될 것"YG PLUS "자회사 그린윅스 매각설...검토 중이나 결정된 사항 없어" close 는 11일 그린웍스 매각 추진 보도에 대한 한국거래소의 조회공시 요구에 "매각을 검토 중이나 구체적으로 결정된 바는 없다"며 "추후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 6개월 내 재공시하겠다"고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr