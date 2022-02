[아시아경제 지연진 기자] 리더스코스메틱 리더스코스메틱 016100 | 코스닥 증권정보 현재가 2,120 전일대비 905 등락률 -29.92% 거래량 736,742 전일가 3,025 2022.02.11 11:27 장중(20분지연) 관련기사 리더스코스메틱, 김진상 대표 선임…공동대표 체제 전환리더스코스메틱, 플럼코트 추축물 화장품 특허권 취득 리더스코스메틱, 골판지 제조 테마 상승세에 0.76% ↑ close 이 관리종목 지정 우려에 하한가다.

리더스코스메틱은 이날 오전 9시17분부터 전일대비 29.92% 하락한 2120원에 거래되고 있다. 계속된 영업손실로 관리종목 지정 우려에 따른 것으로 풀이된다.

거래소는 전날 리더스코스메틱에 대해 "동사는 2022년 2월 10일 '내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생' 공시에서 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생사실을 공시했다"며 "이후 2021년 감사보고서에서 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생사실이 확인되는 경우 코스닥시장상장규정 제53조에 따라 관리종목으로 지정될 수 있다"고 설명했다.

