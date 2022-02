오아시스, 100억원 규모 유상증자 결정

[아시아경제 황윤주 기자] 지어소프트 지어소프트 051160 | 코스닥 증권정보 현재가 16,000 전일대비 250 등락률 -1.54% 거래량 99,443 전일가 16,250 2022.02.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 오아시스마켓, 물류IT·옴니채널 전략 주효 … 새벽배송 유일 '흑자'지어소프트, 150억원 규모 유상증자 결정 플래티어도 상장 첫날 따상 이어 이틀째도 20%대 상승세!! close 의 종속회사인 오아시스는 운영자금 마련을 위해 99억9887만원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 7일 공시했다.

신주 규모는 5503주이며 신주 납입일은 2022년 2월 23일이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr