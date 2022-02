김동연 "대장동 문제 입장 밝혀야" vs 이재명 "…"

金, "국가 지도자가 국민에게 신뢰줄 수 있어야"

李, 지도자의 책임 문제 관련 '대장동' 질문에 답변 회피

[아시아경제 오주연 기자, 이현주 기자] 김동연 새로운물결 대선 후보가 2일 이재명 더불어민주당 대선 후보에게 "국가 지도자가 국민에게 신뢰를 줄 수 있으려면 그 문제(대장동)에 대해서 분명한 입장과 국민에게 신뢰를 줄 수 있는 것을 해줬으면 한다"면서 분명한 입장 표명을 요구했다. 그러나 이 후보는 여러 질문이 많아 다 답을 줄 수 없다면서 답변을 피했다.

김 후보는 이날 오후 CBS가 주관한 두 후보의 정책 토론에서 "제가 여러 대통령을 모시고 일해봤다"며 "성과가 높지 않았던 대통령이 범하는 우가 첫째는 선거 공약에 집착하는 것, (둘째는) 지도자의 신뢰 문제"라고 말했다.

그는 "부총리 시절 국회 질의 때 책임자를 찾으니, 1급 간부가 일어났다. 그때 제가 '위임 전결권을 줬지만 제 책임이다'라고 했다"면서 '대장동 의혹'에 대한 이 후보의 책임 문제를 꺼냈다.

김 후보는 "대장동 같은 경우에도 어쨌든 (이 후보가) 책임질 문제"라며 "그 문제에 대해서 분명한 입장과 국민에게 신뢰를 줄 수 있는 것을 해줬으면 좋겠다"고 했다.

이에 대해 이 후보는 "여러 가지 말씀해주셔서 답변을 다 드리긴 어려울 것 같다"고 곤혹스러워했다. 이 후보는 김 후보가 말한 첫 번째 문제인 '공약 집착'에 대해서만 "정치인이 자기 고집을 부린다던지 자기 신념을 실현하기 위해 정책을 해서는 안된다는 것은 분명하다"면서 "기본소득도 국민들의 의사를 충분히 존중해서 검토하겠다"고 답했다.

한편 이 후보는 이번 대선의 선거비용에 대해 얼마를 쓸 예정이냐고 묻는 김 후보의 질문에 "아직 세부적으로 계획을 못해봤는데, 어쨌든 전면전이기 때문에 법률상 허용되는, 선거운동에 도움이 되면 가능한 범위 내에서 많이 쓰게 될 것"이라고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr