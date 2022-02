"윤미향은 정의로운 인권 운동가"…정대협 1세대 활동가들 제명 반대 성명

정대협 1세대 활동가 18명 수요시위서 '尹 제명'에 대해 "대선 국면 전환 위한 것" 비판

[아시아경제 윤슬기 기자] 정의기억연대(정의연) 전신인 한국정신대문제대책협의회(정대협) 1세대 활동가들이 수요시위에서 "윤미향 무소속 의원 제명 추진을 중단하라"고 촉구했다.

지은희(75) 전 여성부 장관, 이미경(72) 전 국회의원 등 정대협 1세대 활동가 18명은 2일 서울 종로구 서머셋팰리스 앞 인도에서 열린 제1,529차 정기 수요시위에서 '윤미향 국회의원 제명에 대한 1세대 선배 반대 성명서'를 발표했다. 성명서는 이나영 정의연 이사장이 대독했다.

이들은 "검찰이 기소한 윤 의원의 혐의는 재판을 통해 시시비비가 가려질 것"이라며 "윤 의원에게 잘못이 있다면 책임지면 될 일이고, 의원직 제명도 그때 진행해도 늦지 않을 것"이라고 말했다.

이어 이들은 "국회의 윤미향 의원 제명 추진을 강력히 반대한다"며 "(윤 의원 제명을 신속히 처리하겠다는) 송영길 더불어민주당 대표의 발언은 대선정국 국면 전환을 위해 윤 의원을 희생양으로 삼겠다는 것"이라고 주장했다.

그러면서 "윤 의원은 밤낮없이 온 삶으로 일본군 성노예제 문제의 정의로운 해결을 위해 활동해온 인권운동가였다"며 "30년 동안 일본군 '위안부' 문제의 정의로운 해결을 위해 노력해 온 우리가 볼 때 이것은 정의가 아니다"고 말했다.

활동가들은 "윤 의원 제명은 일본군 '위안부' 문제의 진실과 운동의 정당성을 훼손시키고자 하는 자들의 먹잇감이 될 것"이라며 "국회 제명 추진을 당장 중단하라"고 목소리를 높였다.

앞서 송영길 대표는 지난달 25일 "국회 윤리심사자문위에서 제명 건의를 의결한 윤미향·이상직·박덕흠 의원의 제명안을 신속히 처리하겠다"고 밝힌 바 있다. 이에 국회 윤리특별위원회는 제명안을 상정해 논의하고 있다.

