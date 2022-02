[속보]구조당국 "전날 26층 2호 라인서 4번째 붕괴 사고 실종자 발견"

속보[아시아경제 임주형 기자] 광주 화정아이파크 붕괴사고 현장에서 실종자로 추정되는 매몰자 1명이 추가로 발견됐다.

범정부 중앙사고수습본부와 지역 사고수습통합대책본부는 2일 정례브리핑에서 "전날 오후 4시 20분께 26층 2호 라인에서 매몰자의 신체 일부를 발견했다"고 밝혔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr