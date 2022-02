28인 신학자들 "주술에 예속돼 국정 운영? 묵과할 수 없어"…尹 '무속 논란' 우회 비판

신학자 28인 성명 내고 여러 차례 '무속 논란' 휩싸인 윤석열 비판

"사이비 주술 정치 노름에 나라가 위태롭다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 신학대학교 교수 및 신학자 28인이 여러 차례 '무속 논란'에 휩싸인 바 있는 윤석열 국민의힘 대선 후보를 비판했다.

강원돈 한신대 교수, 채수일 한신대 전 총장, 정종훈 연세대 교수 등 28인은 지난달 30일 성명을 내고 "사이비 주술 정치 노름에 나라가 위태롭다"며 윤 후보를 비판했다.

이들은 "우리는 여러 신학대학교에서 신학을 가르친 이들"이라며 "2022년 3월9일 치러질 20대 대통령 선거에 즈음해 정치가와 종교인들이 주술에 휘둘리는 실로 어처구니없는 행태를 직면하며 개탄스런 심정으로 우리의 입장을 공개적으로 밝힌다"고 운을 뗐다.

이어 이들은 "국민들의 행복한 삶과 정신적 수준은 그에 상응하는 정치적 수준을 요구한다"며 "그 힘을 어느 때보다 절실히 필요로 하는 지금 우리의 정치판이 주술에 휘둘리고 있음은 통탄할 일"이라고 지적했다.

이들은 "주술은 오랜 세월 우리 평민의 아픔과 한을 위로하며 그 일상을 종교적 깊이에서 뜻깊게 동행해 왔던 무교를 말함이 아니고 사사로운 관심에서 미래를 엿보도록 한다거나 '정체를 알 수 없는 바깥의 힘'에 기대어 소원의 성취를 돕는 사이비 종교술을 의미한다"고 설명했다.

그러면서 "주술에 예속된 채로 대선에 나가서 국정을 논하고 이끌겠다고 하는 이가 있으니 그대로 묵과할 수 없다. 국정이 그 점술에 의해 농단당할 때 올 수 있는 끔찍한 혼란과 위험한 사태를 심히 우려하기 때문"이라고 밝혔다. 이는 앞서 여러 차례 '무속 논란'에 휩싸인 윤 후보를 비판하는 대목으로 보인다.

신학자들은 "그동안 세간에 떠돌던, 정치가들과 점치는 집이 은밀한 거래를 맺고 선거철마다 성황을 이룬다는 소문은 결코 허문이 아니었다"며 "정치가들이 그렇게 하는 이유는 철학의 빈곤 때문이요, 점술가들이 그렇게 하는 이유는 그들의 권력 친화적 태도 때문일 것"이라고 비판했다.

이어 "이 공생관계는 마땅히 타파돼야 한다. 우리 그리스도인들은 '이성적 정치 영역'에서 정치적 자유와 양심의 자유를 누릴 수 있어야 한다"며 "우리에게는 우리 사회가 더욱 민주화되고 자유와 정의, 평등과 평화가 편만하도록 힘써야 할 사회·정치적 의무가 주어져 있다"고 강조했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr