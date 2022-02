'설 연휴 끝' 아쉬움 뒤로 한 채 귀경

설 연휴 마지막 날인 2일 서울역에서 귀경객들이 열차에서 내려 집으로 향하고 있다. 일상으로 복귀하는 아쉬움과 가족들을 만난 기쁨이 뒤섞인 표정이다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr