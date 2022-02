심상정 “5060 여성, 은퇴 없는 가사·돌봄노동..이들의 일이 빛날 수 있어야”

"5060 여성, 은퇴도 없는 가사노동…자립·노후 지원"

서울 남대문 칼국숫집 찾아 여성 사장에 명함·감사패 전달

[아시아경제 구채은 기자] 심상정 정의당 대선 후보가 2일 "5060 여성들은 가장 오래, 많이 일하는 대표적인 시민"이라며 "이들의 자립과 노후일자리를 지원하겠다"고 공약했다.

심 후보는 '이모', '엄마', '아줌마'로 불려온 여성들에 명함을 만들어 주자는 취지에서 이날 방문한 칼국수 집 여성 사장에게 명함과 감사패를 만들어 전달했다.

심 후보는 이날 오전 서울 중구 남대문시장 칼국수 골목의 한 식당을 찾은 뒤 이같이 밝혔다.

심 후보는 "5060 여성들은 집안에서 은퇴도 없는 가사노동과 돌봄노동을 하고, 집 밖에서도 저임금 장시간 노동을 하는 경우가 많다"며 "중·장·노년 여성들의 삶과 노동이 빛날 수 있게 하겠다"고 말했다.

심 후보는 우선 "5060 여성들의 자립을 지원하겠다"며 이들 세대의 특성에 맞는 일자리를 제공하고 모든 국민이 연금을 드는 '1인 1연금' 정책을 통해 안정적 노후 소득을 보장하겠다고 공약했다.

심 후보는 또 "5060여성들에 특화한 건강관리 시스템과 주치의제도를 시행하겠다"며 '완경기'(폐경기) 여성들의 건강을 관리하는 완경기 주치의제도를 실시하고 골다공증을 예방하기 위한 시스템을 구축하겠다고 밝혔다.

이밖에 돌봄노동을 하는 여성들에 수당을 지급하는 '돌봄자 수당'도 도입하겠다고 약속했다.

