이준석 “尹 사드 추가 배치 언급..다른 후보는 사드 반대론자”

2017년 3월 찍은 '한국여성대회' 사진 공유

[아시아경제 구채은 기자] 이준석 국민의힘 대표는 2일 "이번 선거에서 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 추가 배치를 언급한 우리 후보(윤석열)와 다르게, 다른 후보들은 사드 배치 반대론자였기 때문에 선명한 대비가 된다"고 말했다.

이 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 문재인 대통령과 더불어민주당 이재명 후보, 국민의당 안철수 후보, 정의당 심상정 후보가 '박근혜 적폐! 사드 즉각 철회'라고 쓴 흰 현수막을 들고 함께 찍은 과거 사진을 공유하며 이같이 밝혔다.

해당 사진은 지난 대선을 앞둔 2017년 3월 8일 서울시청에서 열린 세계여성의날 기념 제33회 한국여성대회에서 당시 대선주자였던 문 대통령과 이 후보, 안 후보, 심 후보 등이 주먹을 쥔 모습으로 찍은 것이다.

이 대표는 "이 사진에서 안철수 후보 한 분은 사드 배치 찬성으로 입장을 바꿨다고 한다"고도 언급했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr