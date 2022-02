SKT, 이니셜 활용 ‘무인 안심존 출입인증’ 서비스 출시

국내 최초 블록체인·탈중앙식별자 기술 활용

백신 접종 확인 위한 인력 불필요, 신원 확인도

[아시아경제 임혜선 기자] SK텔레콤은 자사의 ‘이니셜’ 애플리케이션(앱)을 통해 블록체인·탈중앙식별자(DID) 기반 ‘무인 안심존 출입인증’ 서비스를 출시했다고 2일 밝혔다.

‘무인 안심존 출입인증’ 서비스는 직원이 상주하지 않아 전자출입명부 등 코로나19 방역을 위한 인증이 어려운 무인 매장에 ‘이니셜’ 앱을 통한 인증 장치를 적용해 코로나19 백신 접종 정보가 포함된 예방 접종 정보를 발급·조회·제출할 수 있도록 한 것이다. '이니셜' 사용자는 앱을 통해 다양한 전자증명서를 내 단말에 안전하게 저장하고, 필요한 기관에 제출할 수 있다.

‘무인 안심존 출입인증’ 서비스가 적용된 무인 매장에는 출입인증기가 설치되며, 매장 이용 고객은 ‘이니셜’ 앱에서 QR을 생성해 출입인증기에 스캔하면 간단히 매장에 출입할 수 있다. 최초 사용 시에는 ‘이니셜’ 앱 내에서 ‘모바일 가입 증명’과 ‘코로나19 예방 접종 정보’를 결합해 제출해야 한다.

‘무인 안심존 출입인증’ 서비스는 코로나19 예방 접종 정보 확인을 위해 별도 인력을 배치할 필요가 없으며, ‘이니셜’ 앱의 신원 정보 확인 기능을 활용해 오후 10시 이후 청소년 입장 제한이 있는 PC방 등에서 코로나19 예방 접종 정보와 연령 정보를 함께 확인하는 식의 확장 구성도 가능하다.

SKT는 2일부터 SK쉴더스·오더퀸 등 출입인증 시스템 개발·판매사 및 무인 스터디카페 솔루션 업체 등과 협업해 ‘무인 안심존 출입인증’ 서비스를 수도권 무인 카페와 펫샵에 시범 적용한다. 이달 중순부터는 수도권 스터디 카페를 중심으로 확대 적용할 예정이다.

SKT는 출입 인원 파악이 어려운 무인 매장에 코로나19 예방 접종 정보 확인과 기존 회원 자격 정보를 동시에 확인하는 이번 서비스가 도입되면 출입 고객들이 좀 더 안심하고 편안하게 매장을 이용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr