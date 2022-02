[아시아경제 구은모 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드 현대그린푸드 005440 | 코스피 증권정보 현재가 7,640 전일대비 330 등락률 +4.51% 거래량 233,699 전일가 7,310 2022.01.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일현대그린푸드, 3Q 영업익 140.3억…전년比 39.9%↓[인사] 현대백화점그룹 close 는 덴마크 프리미엄 즉석 착즙주스 브랜드 ‘조앤더주스(JOE & THE JUICE)’에서 100% 유기농 원두를 사용한 이색 커피 메뉴 2종을 판매한다고 2일 밝혔다.

'컵오브조(JOE)'는 두꺼운 크림층을 커피위에 올려 달콤함과 쌉쌀한 맛을 동시에 즐길 수 있고, '아보카조(JOE)?'는 에스프레소와 갈아 넣은 생 아보카도를 함께 담아 이색적인 맛을 느낄 수 있는 것이 특징이다. 판매 가격(12온즈 기준)은 컵오브조 5900원, 아보카조 6500원이며, 현대백화점 판교점 등 전국 14개 조앤더주스 매장에서 판매된다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr