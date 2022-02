실손보험 사기 판친다…3년간 3만명 적발

[아시아경제 이창환 기자] 실손의료보험(실손보험) 사기로 최근 3년간 적발된 사람이 3만여명에 달하는 것으로 나타났다.

2일 금융감독원 등에 따르면 2018년부터 2020년까지 실손보험 사기 적발 인원은 3만735명이었다.

적발 인원은 병원·브로커 관련이 전체의 34%로 가장 많았다.

실손보험 사기는 증가세다. 2020년 실손보험 사기 적발 인원은 1만3800여명으로 전년 대비 11% 늘었다.

2018년부터 2020년까지 3년간 실손보험 사기액은 1643억원에 달했다. 2020년 실손보험 사기액은 537억원으로 전년보다 30% 증가했다.

실손보험은 환자가 부담하는 의료를 포괄적으로 보장하는 상품으로, 병원 및 브로커가 공모하는 조직형 보험사기로 이어지는 경우가 적지 않아 사회적 문제다.

실손보험 사기로 보험사들은 매년 수조원의 적자를 내고 이는 결과적으로 실손보험료 인상으로 이어져 소비자의 피해만 커진다.

올해 보험사들의 실손보험료는 평균 14%가량 올랐다.

