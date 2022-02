중국, 日 인권문제 지적에 "침략전쟁 악행…자격없어"

[아시아경제 정동훈 기자] 일본이 신장과 홍콩의 인권 문제를 우려하는 내용의 결의문을 채택한 데 대해 중국이 내정 간섭이라며 반발하고 나섰다.

2일 중국 외교부 홈페이지에 따르면 자오리젠 대변인은 기자 문답 형식의 의견문을 통해 "일본 중의원이 통과시킨 인권 결의는 사실을 무시하고, 중국의 인권 상황을 악의적으로 헐뜯은 것"이라고 주장했다. 이어 "이것은 중국 내정을 난폭하게 간섭하는 것으로, 성질이 매우 나쁘다"고 강조했다.

그는 제2차 세계대전 당시 일본의 침략 행위를 언급한 뒤 "일본은 당시 침략전쟁을 일으켰고, 인권 문제에서도 악행을 저질렀다"며 "다른 나라의 인권 상황에 대해 이래라저래라 말할 자격이 없다"고 지적했다.

자오 대변인은 "일본의 일부 정치인들이 중·일 관계를 무시하고 결의를 강행한 것은 심각한 정치적 도발"이라고 덧붙였다.

일본 주재 중국대사관도 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정 사례를 들어 일본의 인권 문제를 비판한 뒤 이미 엄정한 교섭을 제기했다고 밝혔다.

중국대사관 대변인은 성명을 통해 "일본은 오염수 방류라는 잘못된 결정을 내려 각국 인민의 생명권과 건강권 등 각종 인권을 침해하고 있다"며 "일본은 여전히 심각한 인권 문제가 존재하고 있으며 다른 나라의 상황에 대해 말할 자격이 없다"고 비난했다.

일본 중의원은 전날 여야 의원 다수 찬성으로 '신장 위구르 등에서의 심각한 인권상황에 대한 결의'를 채택했다.

