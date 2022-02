올해 새내기주 수익률 63%…공모주 투자자 ‘쏠쏠’

[아시아경제 이민지 기자] 올해 상장한 새내기 종목들이 평균 63%의 수익률을 올리며 양호한 성적을 거두고 있는 것으로 나타났다.

2일 한국거래소에 따르면 지난달 기업공개(IPO)를 통해 신규 상장한 5개 사의 주가(1월 마지막 거래일 종가 기준)는 공모가보다 평균 62.82% 오른 것으로 집계됐다. 지난달 코스피가 10.56%, 코스닥지수가 15.58%가 각각 급락한 점에 비춰보면 공모주 투자자들은 높은 수익을 거뒀다.

IPO 최대어 LG에너지솔루션은 지난달 27일 공모가(30만원)의 약 2배인 59만7000원 시초가를 형성하며 코스피 시가총액 2위로 증시에 입성했다. 그러나 차익 매물 출회에 상장 첫날과 이튿날 각각 15.41%, 10.89% 급락하며 지난 28일 종가는 45만원으로 낮아진 상태다. 시초가가 공모가의 2배를 형성한 뒤 상한가 기록하는 이른바 ‘따상’에는 실패했지만, 공모가 대비 수익률은 50%에 달한다.

중소형 코스닥 상장사들도 선방했따. 가장 많이 오른 종목은 현대차그룹 사내벤처로 설립돼 분사한 자동차용품 개발·유통업체 오토앤이다. 오토앤은 지난달 28일 주가는 1만6850원으로, 공모가(5300원)보다 217.92%나 뛰어올랐다. '따상'에는 실패했지만, 상장 첫날과 이튿날 상한가로 마감했다. 미술품 경매회사 케이옥션도 공모가 대비 66.75% 올랐다. 케이옥션은 지난달 24일 올해 처음이자 작년 10월 말 지아이텍 이후 석 달만의 '따상'으로 증시에 입성했다.

반면 상장 이후 저조한 성적을 거둔 상장사들도 있었다. DB금융스팩10호(5.50%)와 동물용 의약품 회사 애드바이오텍(-25.86%)은 저조한 성적을 거뒀다.

