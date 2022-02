영국 총리, 러시아 발끝만 넘어와도 자동 재재

존슨 총리, 우크라이나 대통령 만난 후 이같이 밝혀

러시아 우크라이나 침략시 정치적 인도주의적 재앙될 것

[아시아경제 국제부 기자] 보리스 존슨 영국 총리는 1일(현지시간) 러시아 발끝이 우크라이나를 넘어오는 순간 자동으로 제재를 부과할 것이라고 말했다.

존슨 총리는 이날 우크라이나를 방문해 볼로디미르 젤렌스키 대통령을 만난 뒤 공동 기자회견에서 "러시아의 전략적 상업 이익과 개인을 콕 찍어서 직접 제재할 수 있는 법을 만들려고 한다"고 말했다. 그는 그러면서 "러시아가 우크라이나를 침략하면 정치적, 인도주의적 재앙이 될 것"이라고 지적했다.

미국과 영국이 러시아의 위협을 과장하는 것 같다는 질문에는 "블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나의 머리에 총구를 겨누고 있다"며 긴급하고 암울한 상황이라고 진단했다.

존슨 총리는 지금 할 수 있는 가장 유용한 일은 러시아 대중에게 전쟁 시 참상에 관해 알리는 것이라고 말했다. 그는 우크라이나가 강렬하고 끔찍하게 저항할 것으로 전망하면서 "러시아의 부모들, 어머니들은 이 사실을 숙고해야 한다"고 말했다. 그러면서 존슨 총리는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 한발 물러서서 대화에 참여하길 바란다고 강조했다.

젤렌스키 대통령도 "우크라이나인들은 끝까지 버틸 것"이라면서 "이번 사태는 우크라이나-러시아 간의 전쟁이 아니라 본격적인 유럽 전쟁이 될 것"이라고 경고했다.

그는 "존슨 총리가 우크라이나 주권을 지지하겠다고 다짐했으며, 러시아 침략 시 제재 결정으로 이를 확인시켜줬다"고 말했다.

제재가 얼마나 효과가 있을지에 관한 질문에 그는 상황이 악화하기 전에 예방적 제재를 도입하는 것이 좋다고 말했다.

한편 영국 정부는 우크라이나의 민주주의와 에너지 독립 지원을 위해 8800만파운드(한화 1430억원)를 제공한다고 밝혔다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr