반도체난 못 피한 SKIET…"하반기 반등 기대"

2일 증권업계에 따르면 SKIET는 지난해 4분기 영업손실 290억원을 기록해 적자 전환했다. 영업이익률은 -18.9%다. 당기순손실액은 87억원으로 적자 전환했다. 매출액은 13% 증가한 1534억원으로 집계됐다.

반도체 공급난으로 전기차 생산이 줄면서 SKIET가 시장 전망치를 밑도는 실적을 냈다는 것이 KB증권의 분석이다. 이창민 KB증권 연구원은 "반도체 공급 부족 문제로 중국 스마트폰 및 글로벌 전기차 생산량이 감소해 분리막 실적이 부진했고 신규 사업부문도 FCW(Flexible Cover Window) 시장 개화 지연으로 매출 공백과 적자가 지속됐다"며 영업적자를 기록한 이유를 짚었다.

KB증권은 SKIET에 대해 투자의견 매수를 유지하되 목표주가를 24만원에서 18만원으로 25% 하향 조정했다. 다만 하반기에는 실적 반등을 기대할 수 있을 것으로 내다봤다. 이 연구원은 "반도체 부족으로 인해 완성차 업체 등 전방 고객사의 수요 둔화는 상반기까지 계속될 것"이라면서도 "하반기부터 중국 공장과 폴란드 공장이 본격 가동되면서 분리막 생산능력이 확충되는 가운데 전방 수요 회복이 예상됨에 따라 실적 반등이 가능할 것으로 기대된다"고 분석했다.

이 회사의 2022년 매출액은 지난해보다 34% 늘어난 8045억원, 영업이익은 34% 증가한 1680억원으로 전망했다.

