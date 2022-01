설 연휴 가족 수면건강 지켜줄 기능성 침구

[아시아경제 최동현 기자] 코로나19 영향으로 '집콕족'이 늘면서 건강한 수면을 위한 기능성 침구에 대한 수요가 늘고있다. 오미크론 변이의 확산 속도가 빨라지는 이번 설 연휴에도 고향을 방문하는 대신 마음으로 가족의 수면 건강을 챙기는 소비자도 많아질 것으로 예상된다.

29일 업계에 따르면 토탈슬립케어 브랜드 이브자리는 가족의 편안한 숙면을 책임질 선물로 프리미엄 고기능성 침구를 제안했다. 기능성 침구란 단계별 구조와 고기능 소재 등으로 특수 제작돼 숙면에 도움을 주는 제품이다.

이브자리 시그니처 토퍼 라인은 수면환경연구소의 수면 솔루션데이터를 기반으로 고안한 구조와 고기능 소재가 결합된 특징이 있다. ‘시그니처 하이브리드 토퍼’의 경우 체압을 분산시키는 상층부와 신체를 지지하는 하층부 등 상하 2단 구조로 이뤄져 이상적인 수면 자세를 취하도록 돕는다. 상층부에 사용된 온도 둔감형 우레탄 폼은 겨울철 기온 변화에도 본래의 경도와 탄성을 유지한다.

‘슬립핏 베개’는 5분할 구조로 체형 및 수면 자세에 따라 조절이 가능한 기능성 맞춤 베개다. ▲경추 지지 ▲후두부 지지 ▲후두부 안정 ▲우측 어깨 ▲좌측 어깨 등 5개 유닛으로 구분돼 부위별 하중을 안정적으로 지지한다. 충전재로는 항균 파이프가 들어있어 위생적으로 사용할 수 있다.

친환경 등 가치소비를 실천하는 소비자들이 많아지면서 올해 저탄소, 유기농 선물세트 매출이 큰 폭으로 신장하는 등 설 선물 트렌드도 영향을 받고 있다. 이브자리는 4년 전부터 제품의 포장 및 배송 전 과정에 ‘산화 생분해성 비닐’을 도입했다. 이 비닐은 재활용이 가능할 뿐 아니라 산소, 햇볕, 온도, 미생물 등에 의해 일반 비닐보다 빠르게 분해돼 환경 친화적이다. 고현주 이브자리 홍보팀장은 "건강과 프리미엄 등 트렌드를 반영한 선물로 가족, 친척, 지인 등에게 마음을 전할 수 있는 침구 제품”이라며 “가족의 수면 건강을 챙기면서 더 화목한 명절이 되길 기대한다"고 말했다.

글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대는 창립 141주년을 맞아 프리미엄 매트리스 모델인 ‘엑스퀴짓’의 업그레이드 제품을 선보였다. 씰리침대는 ‘One of a Kind’라는 캠페인도 진행한다.

씰리침대는 이번 캠페인 진행에 맞춰 대표 프리미엄 모델인 ‘엑스퀴짓’을 업그레이드한 ‘엑스퀴짓 II’도 새롭게 출시한다.

2020년 출시된 엑스퀴짓은 독보적인 지지력과 우아한 디자인으로 큰 인기를 얻은 씰리침대의 시그니처 매트리스다. 씰리침대는 기존 대비 기능성을 강화하고 사이즈와 디자인 선택지를 넓힌 엑스퀴짓 II 업그레이드를 통해 ‘세상에 단 하나 뿐인’ 프리미엄 가치를 체험하는 고객층을 더욱 확대해 나간다는 계획이다.

엑스퀴짓 II에는 티타늄 합금 소재의 ‘ReST Support Coil’이 적용됐다. ReST 스프링은 가볍지만 강한 내구성과 3단계에 걸친 섬세한 서포트 시스템이 특징이다. 상단부 시너플렉스 암(SynerFlex Arm), 중앙부 나선형의 컨포먼스 트랜지션(Conformance Transition), 하단 퍼머 서포트(Firmer Support) 등 총 3개의 스프링 구간별 지지력을 통해 더욱 깊고 견고한 지지력을 제공한다.

패널 원단에는 천연 대나무 원료를 추출해 제작한 밤부모달을 적용했다. 밤부모달은 항균성과 흡습성이 우수하고 촉감이 부드럽다는 장점이 있다. 또한, 대나무를 활용해 만든 친환경 소재로 피부가 예민한 이들도 부담 없이 사용할 수 있다. 노인종 씰리침대 마케팅 팀장은 "씰리침대 비스포크 제품과 서비스의 특장점을 경험할 수 있는 온라인 이벤트와 사은품 증정 프로모션도 함께 진행할 것"이라고 전했다.

