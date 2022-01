[아시아경제 구은모 기자] 풀무원 풀무원 017810 | 코스피 증권정보 현재가 16,200 전일대비 200 등락률 +1.25% 거래량 55,586 전일가 16,000 2022.01.28 15:30 장마감 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요""온라인 식품 경쟁력 강화" … SSG닷컴, 풀무원과 업무협약[클릭 e종목] “풀무원, 내년엔 해외 모멘텀 부활 전망” close 은 지난해 연결 기준 영업이익이 전년 대비 16% 줄어든 384억7325만원으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

같은 기간 매출액은 9% 증가한 2조5195억원, 당기순이익은 47% 감소한 62억5387만원으로 집계됐다.

풀무원 측은 "국내 식품 판매 호조로 매출이 증가했지만 해외 법인의 프리미엄 해상운임비용 부담 등에 따라 이익이 감소했고, 국내 법인 성과 개선에 따른 법인세 비용도 증가했다"고 설명했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr