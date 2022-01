기아 '니로 EV' 제이디파워 전기차 고객경험 조사서 2년 연속 1위

[아시아경제 유현석 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 2,100 등락률 +2.65% 거래량 1,464,806 전일가 79,100 2022.01.28 14:14 장중(20분지연) 관련기사 개인·기관 순매수…코스피 오후 들어 1.5%대 상승내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 오토앤" 입수현대차·기아, 올해 목표 747만대…관건은 ‘반도체’ close 의 전기차 니로 EV가 미국 자동차 평가기관에서 호평을 받았다.

기아는 니로 EV가 27일(현지시각) 미국 시장조사업체 제이디파워(J.D.Power)가 발표한 ‘2022 미국 전기차 고객경험 조사(U.S. Electric Vehicle Experience(이하 EVX) Ownership Study)’에서 일반 브랜드 전기차(Mass market BEV) 중 가장 높은 점수를 받으며 1위에 올랐다고 밝혔다.

니로 EV는 종합점수 744점(1000점 만점)으로 2년 연속 일반 브랜드 전기차 부문 1위를 기록했다. 2위는 741점을 받은 포드 머스탱 마하-E가 차지했다. 대중 브랜드 부문의 종합점수 평균은 709점이다.

2022년 EVX 조사는 ▲주행가능거리 정합성 ▲충전소 사용성 ▲주행가능거리 ▲유지비용 ▲주행경험 ▲자가 충전 편의성 ▲내외장 디자인 ▲안전·편의사양 ▲서비스 경험 ▲품질 및 내구성 등 10가지 항목을 바탕으로 점수를 측정해 순위를 낸다.

니로 EV는 64kWh 배터리를 탑재해 1회 완전충전 주행가능거리 385km를 달성했다. 최고출력 150kW(204마력), 최대토크 395Nm(40.3kgf?m)로 동급 내연기관 차량을 상회하는 우수한 동력성능을 확보했다는 평가를 받았다.

니로 EV는 미국시장에서만 지난해 8717대가 판매돼 전년 2848대 대비 3배 이상 증가했다.

특히 니로 EV는 출시 이후 주요 해외 시장에서 많은 호평을 받았다. 지난해 영국의 저명한 자동차 상인 '2021 왓 카 어워즈'에서 소형 전기차 부문 본상을 수상했다. 2020년에는 '영국 올해의 차(U.K Car of the Year)' 베스트 크로스오버 상을 받기도 했다.

포루투갈의 '국제 모비 어워드(Global Mobi Awards)'에서 베스트 전기차에도 선정됐다. 오토카는 2019년 니로 EV에 '게임 체인저' 상을 수여하며 니로 EV가 시장에 큰 족적을 남겼다고 평가하기도 했다.

제이디파워 글로벌 자동차 담당 임원 브렌트 그루버(Brent Gruber)는 “많은 소비자가 구매 고려 과정에서 1회충전 주행 가능거리 및 충전과 같은 요소들로 전기차 구입을 우려하고 있지만, 일단 구입 후에는 대부분 전기차의 매력에 빠진다”며 “첫 전기차를 구매한 고객이 다시 전기차를 찾게 하는 요소는 안전·편의사양을 포함해 낮은 유지관리 비용과 색다르고 즐거운 운전 즐거움에 대한 매력적인 경험"이라고 말했다. 이어 "기존 자동차 제조사들이 새로운 전기차를 출시하는 것은 고객이 첫 전기차를 선택함에 있어 큰 영향을 주고 있다"고 덧붙였다.

이번 제이디파워의 조사에 따르면 점수가 900점을 초과하는 전기차 고객의 96%가 향후 다른 전기차를 구매할 의향이 있다고 밝혔다. 또 이러한 고객의 절반 이상(62%)은 같은 제조사에서 확실히(definitely will) 재구매 할 것이라고 밝히기도 했다. 반면 점수가 600점 미만인 전기차 고객 중 첫 전기차 고객의 78%와 전기차 기 구매고객의 89%는 다른 전기차 구매를 확실히 고려하지만 동일한 제조사를 구매할 가능성은 6%에 불과하다.

한편, 프리미엄 브랜드 전기차 부문은 777점을 받은 테슬라 모델3이 1위를 차지했다. 그 뒤를 이어 테슬라 모델 Y가 770점으로 2위에 올랐다. 프리미엄 브랜드 부문의 종합점수 평균은 770점이다.

