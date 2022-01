"벌써 2월"…밸런타인데이 준비하는 호텔업계

설 연휴 직후 2월 이벤트 마련

유명 브랜드와 협업, 경험 강조

경품 내건 행사 준비도

[아시아경제 김유리 기자] 호텔업계가 설 연휴 이후 다가오는 밸런타인데이를 맞아 개성 있는 패키지를 속속 내놓고 있다. 유명 패션 브랜드와의 협업, 다양한 경험을 녹인 프로모션, 경품 행사 등을 녹여 수요 잡기에 나섰다.

1일 호텔업계에 따르면 JW 메리어트 호텔 서울은 '섹스 인 더 시티'의 주인공 캐리가 남자친구 빅에게 프러포즈 선물로 받은 구두로 유명한 브랜드 '마놀로 블라닉(Manolo Blahnik)'과 협업한 패키지를 선보인다. 이달 11일부터 14일까지 이용 가능한 '비 마이 발렌타인 엣 JW’ 패키지'는 이그제큐티브 디럭스 또는 그리핀 스위트 중 선택 가능하며, 호텔 페이스트리팀이 제작한 마놀로 블라닉 구두 모양 초콜릿, 신세계백화점 강남점 4층 마놀로 블라닉 10% 할인 바우처 등을 포함한다.

'로맨틱 홀리데이 엣 JW' 패키지는 5시간 이용 가능한 시간제 패키지다. 마놀로 블라닉 '한기시(Hangisi)' 라인의 구두가 특별 선물로 제공된다. 컬러와 사이즈는 고객 취향에 따라 선택 가능하다. '더 마고 그릴' 채끝 등심 스테이크가 포함된 4가지 인룸 다이닝 메뉴를 '모엣 샹동 임페리얼 로제 샴페인'과 함께 즐길 수 있다.

포시즌스 호텔 서울은 허니문, 결혼기념일 등을 맞은 고객을 타깃해 '버블 겟어웨이'를 선보인다. 앰배서더 스위트 1박, 룸서비스로 제공되는 돔 페리뇽 1병, 초콜릿을 얹은 딸기 어메니티, 꽃잎 띄운 욕조와 LED 캔들 데커레이션 서비스, 각종 기념일, 결혼을 축하하는 문구를 유리창에 적어주는 미러 라이팅 서비스 등을 포함한다. 이그제큐티브 클럽 라운지(2인)도 이용할 수 있다.

인터컨티넨탈 서울 코엑스는 스와로브스키와 협업해 '반짝이는 연애일기 패키지'를 선보인다. 11일부터 14일까지 투숙 시에는 커플을 위한 케이크와 꽃다발을 추가 제공한다. '반짝이는 연애일기 패키지'는 클래식 룸 1박, 스와로브스키 라운드 목걸이 1개, 로제 와인 1병, 추억을 남길 수 있는 인스탁스 카메라 대여 등을 포함한다. 브래서리 2인 조식 뷔페도 즐길 수 있다.

반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 '밸런타인 데이 스페셜' 을 14일 하루 동안 선보인다. 호텔 1층 올데이 다이닝 레스토랑 그라넘 다이닝 라운지에서는 연인들을 위한 디너 코스를 기획했다. 입맛을 돋워줄 아뮤즈 부쉬, 참다랑어와 아보카도 등의 전채요리에 이어 메인으로는 쇠고기 프라임 채끝등심과 감자 밀푀유가 제공되며, 웰컴 샴페인 한 잔도 포함된다. 디저트로 초콜릿 토르테와 로즈마리 아이스크림이 준비됐다. 음료는 커피와 차 가운데 선택할 수 있다. 페스타 바이 민구는 한우 등심 카르파치오와 트러플, 전복 구이, 해산물 라자냐, 랑구스틴 구이와 비스큐 리조또 등 와인과 잘 어우러지는 메뉴들로 코스를 구성했다.

메이필드 호텔 서울 '스위트 로맨틱 모멘트' 패키지는 객실 1박에 와인 1병, 모둠치즈와 콜컷, 과일이 제공되는 룸서비스, 베이커리 부티크숍 델리스의 딸기 타르트 조각 케이크, 스위스 수제 초콜릿 브랜드 레더라의 대표상품 '프랄린&트러플'을 선물로 제공한다. 11일부터 14일까지 진행된다. '더 파이니스트 와인 앤 다인' 패키지는 객실 1박에 미국 와인 전문지 '와인 스펙테이터'의 100대 와인에 선정돼 품질을 인정받은 '테데스키 마르네 180 아마로네 델라 발폴리첼라 2016'과 이탈리안 레스토랑 라페스타의 스페셜 디너 코스가 포함된다. 11일부터 13일까지 진행된다.

그랜드 하얏트 서울은 '로맨틱 발렌타인 패키지'를 내놨다. 객실 통유리창으로 서울의 일출과 일몰을 감상할 수 있는 리버뷰 객실이 제공된다. 체크인 시에는 발렌타인데이를 맞아 시스올로지의 오션드라이브 바디클렌져 & 핸드크림 선물 세트가 제공된다. 예약은 7일부터 가능하며 투숙은 10일부터 20일까지다.

경기 화성시 롤링힐스 호텔에서는 발렌타인데이를 맞이해 케이크, 화이트 스파클링 와인, 알레시 와인 오프너 증정 혜택이 담긴 '옵션1'과 아메리칸 다이닝 레스토랑 '더 키친'의 디너 코스 이용 혜택을 담은 '옵션2' 가운데 하나를 선택해 이용할 수 있는 '비 마이 발렌타인 패키지'를 선보인다. 예약 선착순으로 폴라로이드 카메라 1대 대여와 필름 10장을 제공한다. 스탠더드 객실 1박과 조식 뷔페, 정원 전망 실내 수영장 이용 혜택도 담았다. 11일부터 14일까지 이용할 수 있다.

해비치 호텔앤드리조트 제주에서 선보이는 '비 마이 발렌타인 패키지'는 발렌타인데이 케이크와 로제 스파클링 와인, 바99 커플 칵테일 세트, 알레시 와인 오프너 증정 혜택이 담긴 '옵션1'과 프렌치 파인다이닝 레스토랑 밀리우의 디너 코스 이용 혜택이 담긴 '옵션2' 가운데 하나를 선택할 수 있다. 폴라로이드 카메라 1대 대여와 필름 1팩(20장)도 제공한다. 객실 1박과 조식 또는 브런치 뷔페, 바다 전망의 실내외 수영장 이용 혜택도 포함된다. 2월 11일부터 14일, 3월 11일부터 14일 이용할 수 있다.

그랜드 하얏트 제주에서도 밸런타인데이 맞이 객실 패키지와 식음업장, 스파 프로모션을 선보인다. '마이 드림 발렌타인 패키지'는 객실 1박과 25만원 상당의 샴페인 디너 세트를 룸서비스로 제공한다. 객실 내에서 원하는 시간대에 식사를 즐길 수 있다. 샴페인 디너 세트는 모엣 샹동 샴페인 1병과 연어 스테이크, 스파게티 볼로네이즈, 새우를 곁들인 시저 샐러드로 구성됐다. 플라워 어렌지먼트(꽃장식)와 딸기 케이크, 초콜릿 웰컴 어메니티를 더했다. 11일부터 15일까지다.

밸런타인데이를 맞아 호텔 케이크도 준비된다. 서울신라호텔은 장미꽃잎 모양의 한정판 케이크 '터치 오브 로즈'를 출시한다. 매년 밸런타인 데이를 맞아 선보이는 대표 케이크로, 분홍빛 장미꽃잎이 케이크 위에 내려 앉은 듯한 모양 덕분에 '연인들의 케이크'로 인기를 얻었다. 얼그레이 홍차시트에 장미, 리치 향 생크림을 올려 싱그러운 장미를 담아낸 듯한 모양을 연출했다. 서울신라호텔 베이커리 패스트리 부티크에서 구매 가능하며 다음달 14일까지 판매된다.

롯데호텔 역시 스테디 셀러로 손꼽히는 하얀 거품 모양의 '버블 케이크'를 분홍색으로 재탄생시킨 '러브 버블 케이크'를 선보인다. 프랑스 발로나산 이보아르 화이트 초콜릿 무스의 진한 달콤함을 느낄 수 있다. '하트 트리 슈가 케이크'는 케이크 위에 높게 올린 하트 나무가 눈길을 끈다. 하트 장식은 이보아르 화이트 초콜릿으로 만들었으며 화이트와 핑크 컬러의 조화로 로맨틱한 분위기를 연출한다. 롯데호텔 서울과 월드 델리카한스에서 10일부터 14일까지 한정 판매한다. 롯데호텔 제주 델리카한스에서는 러브 버블 케이크만 동일 기간 구매할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr