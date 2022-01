알스퀘어, 대우건설 베트남 신도시 복합 개발사업 참여

[아시아경제 김민영 기자] 알스퀘어는 베트남 하노이에 조성되는 스타레이크시티 H1HH1블록 복합개발사업 추진을 위한 투자계약을 대우건설과 교보증권, 제이알투자운용 등과 공동 체결했다고 28일 밝혔다.

26일 진행된 투자계약식에는 윤여신 알스퀘어 영업총괄 대표(부사장)와 한승 대우건설 신사업 추진 실장, 안신영 대우건설 상무, 한정수 교보증권 이사 등이 참석했다.

이 사업은 스타레이크시티 H1HH1블록에 지하 2층 지상 23층 아파트 2개 동(228가구)와 오피스 1개 동 및 상가를 건설하고, 운영하는 프로젝트다. 사업비는 1억 8550만달러(약 2220억원)에 달한다.

알스퀘어는 대우건설과 교보증권, 제이알투자운용, 유진투자증권, 삼구INC, 우미글로벌 등과 공동 출자해 베트남 부동산 개발사업 지분 투자를 위한 펀드를 조성하고, 베트남에 시행법인을 설립해 해당 사업을 추진한다.

윤여신 알스퀘어 부사장은 "스타레이크시티 프로젝트는 베트남에 분당?일산 같은 신도시를 개발하는 핵심사업인 만큼 알스퀘어의 자산관리와 임대, 인테리어 역량이 빛을 볼 것"이라고 말했다.

스타레이크시티 사업은 대우건설이 23억달러(약 2조6600억원)를 들여 추진 중인 베트남 신도시 개발 프로젝트다. 하노이 북서쪽에 있는 서호 지역 210만㎡에 아파트와 상업?업무시설 등을 조성할 계획이다.

