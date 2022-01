"백신 접종 했는데…" 포차서 음주가무 즐기던 10대들, 58명 전원 감염

확진 74명 中 73명 백신 접종 완료



[아시아경제 나예은 기자] 경북 안동시 옥동의 한 주점에서 10대들의 집단감염이 발생해 방역에 비상이 걸렸다.

27일 안동시에 따르면 안동시 옥동의 한 주점에서 총 74명의 코로나19 확진자가 발생했다. 지난 23일 4명, 24일 19명, 25일 35명 등 58명의 10대 학생들과 직원·일반인 16명이 확진됐다.

이들은 대부분 백신 접종 완료자들로 '돌파감염' 사례인 것으로 확인됐다. 주점에 입장하면서도 전원 백신 패스를 인증했다. 특히 10대 확진자들의 경우 지난해 대학 입시 준비를 위해 백신 접종을 마쳤다.

확진자 74명 중 2차까지 접종한 인원은 48명이었고, 3차까지 접종 완료한 인원은 25명으로 총 73명이며 나머지 미접종자 1명은 주점을 다녀온 가족과 접촉해 확진된 2차 감염자다.

한편 당시 상황이 담긴 영상에는 빈자리가 없을 정도로 가득 찬 주 점에서 사람들이 뒤엉켜 술을 마시고, 일부 여성들은 테이블 위로 올라가 춤을 추는 장면이 고스란히 포착됐다. 수십 명에 이르는 손님 대부분은 마스크를 착용하지 않았고 붙어 앉아 거리두기 역시 지켜지지 않았다.

해당 주점에 있었던 한 학생은 "고3 학생들 모두 백신패스를 하고 입장했다"며 "백신패스를 했던 모든 학생들이 감염될 것이라고는 생각도 못했다"고 말했다.

방역당국은 "오미크론 확산 방지를 위한 대책 마련과 함께 닷새간의 설 연휴 동안 이동을 자제하고 방역수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr