[아시아경제 이민지 기자] 와이팜 와이팜 332570 | 코스닥 증권정보 현재가 5,450 전일대비 330 등락률 +6.45% 거래량 1,059,166 전일가 5,120 2022.01.27 15:13 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]- 코스닥 23일"와이팜, 5G 출시 본격화...실적 회복 사이클 시동"폭증하는 5G폰…"통신장비·부품 부각될 수 있는 2021년" close 은 100억원 규모로 자기주식 취득을 결정했다고 27일 공시했다. 회사 측은 주가안정을 통해 주주이익을 높이기 위한 것이라고 설명했다. 취득 예상기간은 오는 28일부터 4월 27일까지다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr