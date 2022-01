[아시아경제 이민지 기자] 동방선기 동방선기 099410 | 코스닥 증권정보 현재가 3,510 전일대비 430 등락률 -10.91% 거래량 200,875 전일가 3,940 2022.01.27 11:00 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장“맥스트” 보다 큰거온다! 新메타버스 대장주 탄생! [특징주]동방선기 장초반 상한가 close 는 지난해 영업이익 4억9019억원을 기록해 흑자로 전환됐다고 27일 공시했다. 매출액은 6.6% 증가한 229억8143억원을 기록했고 순이익은 11억7025억원으로 흑자전환했다.

회사 측은 “매출처별 단가 인상으로 인해 손익구조가 개선됐다”며 “지난해 매출처별 납품분에 대한 원자재비 인상과 제작비 인상에 대한 정산 매출이 실현됐다”고 말했다

