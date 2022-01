롯데건설, 미래에셋증권과 부동산 개발사업 업무협약 체결

[아시아경제 류태민 기자] 롯데건설은 26일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 미래에셋증권과 ‘부동산 개발사업을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 27일 밝혔다.

이날 협약식에는 하석주 롯데건설 대표이사 사장과 최현만 미래에셋증권 회장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약을 통해 양사는 부동산 개발사업의 전략적 파트너로서 공동 출자를 통한 투자법인을 설립하고, 국내를 포괄한 글로벌 시장에서 신규 부동산 개발사업을 발굴할 예정이다. 롯데건설은 프로젝트의 사업계획 수립과 설계 검토, 시공 및 공사관리 업무를 담당하고 미래에셋증권은 자금조달 및 금융자문 서비스를 제공한다.

하석주 롯데건설 사장은 “이번 협약으로 안정적인 자금조달과 사업구도를 확보하게 됐다”면서 “향후 선진 국가 등 신규 시장에 진출해 지속가능한 부동산 개발사업을 발굴, 종합 디벨로퍼로서의 역량을 한층 강화하기를 기대한다”고 말했다.

최현만 미래에셋증권 회장은 “미래에셋증권의 다양한 부동산 개발사업 실적 및 검증된 자금조달 능력과 롯데건설의 독보적인 글로벌 종합 건설회사로서의 역량을 융합해 혁신적인 시너지를 창출하겠다”고 말했다.

