클루커스, MS 클라우드 고급 자격 '애저 가상 데스크톱' 및 '네트워킹 서비스' 동시 획득

- 클루커스, 가장 많은 고급 인증 보유로 국내 최고 MSP 입증

- 글로벌 시장 공략 본격화…"2년 내 아시아 클라우드 시장 최고 MSP 될 것"

MS 클라우드 컨설팅 및 매니지먼트 전문 기업 클루커스(대표 홍성완)이 MS 클라우드 고급자격 중 ‘Azure 가상 데스크톱’과 ‘네트워킹 서비스’에 대한 어드벤스드 스페셜라이제이션 인증을 연달아 획득했다고 밝혔다.

마이크로소프트 어드벤스드 스페셜라이제이션 인증은 클라우드 마이그레이션, 분석 및 AI, 애플리케이션 현대화, 보안 등 클라우드 주요 워크로드에 대한 MSP(파트너)의 제공 서비스가 MS 기술 표준을 충족해야 하며 엄격한 검증을 통해 심사 후 주어지는 자격이다.

리소스를 연결하고 애플리케이션 성능을 최적화하기 위해서는 견고한 네트워크 아키텍쳐가 기반이 되어야 하기 때문에 네트워크는 모든 클라우드 인프라의 가장 중요한 구성요소 꼽힌다. MS 애저 네트워킹 서비스는 글로벌 네트워크 서비스에 최적화된 서비스이다. 해당 서비스는 전 세계 60개 이상의 리젼과 170개 이상의 네트워크 PoP 네트워크에 걸친 165,000마일 이상의 개인 광섬유를 통해 가장 극한의 워크로드 요구사항을 충족하기 위해 필요한 성능과 스케일, 엔터프라이즈급 보안을 제공한다.

애저 가상 데스크톱(Azure Virtual Desktop)과 애저 네트워킹 서비스(Networking Services in Microsoft Azure) 고급 전문 자격은 MS 애저에서 가상 데스크톱 인프라를 구축 및 확장, 보안 서비스와 네트워크 아키텍쳐 설계 및 유지 관리 영역에 대한 파트너의 심층적인 지식과 광범위한 경험 및 전문성을 입증해준다. 금번 자격 취득으로 클루커스는 MS 국내 파트너 중 가장 많은 8개의 애저 어드벤스드 스페셜라이제이션을 주요 워크로드별로 모두 취득하였으며, 독보적인 MS 클라우드 기술력을 앞세운 클라우드 MSP로서 위치를 다졌다.

클루커스는 해당 기술력을 바탕으로 삼성물산 건설 부문의 본사와 해외 사업장을 연결하는 글로벌 네트워크 구축 프로젝트와 재택 근무 환경을 위한 애저 가상 데스크톱을 삼성엔지니어링 해외 법인에 성공적으로 지원한 바 있다.

클루커스 홍성완 대표이사는 “클루커스는 마이크로소프트 클라우드를 가장 잘 활용할 수 있는 증명된 파트너로서 체계화된 기술 프레임워크로 고객 니즈에 맞는 최적화된 서비스 제공을 위해 앞으로도 최선을 다하겠다”며 “국내 최초로 마이그레이션, 애플리케이션 현대화, 인공지능 및 데이터 분석, 보안 분야에 대한 모든 고급 인증을 취득한 것을 자랑스럽게 생각한다.”고 밝혔다.

클루커스는 애저 클라우드 기술 최고 등급인 ‘애저 익스퍼트 MSP’로, 마이크로소프트의 특정 워크로드 기술 최고 등급인 어드벤스드 스페셜라이제이션의 ‘윈도우 서버 및 SQL 서버 마이그레이션’, ‘모너니제이션 오브 웹 애플리케이션즈’, ‘리눅스 및 오픈소스 데이터베이스 마이그레이션’, ‘인공지능 및 머신러닝’, ‘쿠버네티스’, ‘하이브리드 클라우드 보안’, ‘애저 가상 데스크톱’, ‘네트워킹 서비스’ 등 총 8개의 고급 자격에 대한 자격을 국내 최대로 보유하고 있는 클라우드 기술 선도 그룹이다. 최근 입증된 클라우드 기술을 기반으로 글로벌 진출에 더욱 박차를 가하고 있으며, 뉴욕 지사 및 말레이시아 합작법인 설립을 최근 완료하였다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr