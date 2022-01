SBS SBS 034120 | 코스피 증권정보 현재가 42,550 전일대비 900 등락률 -2.07% 거래량 69,389 전일가 43,450 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 따뜻한 연말 보낸 콘텐츠株…내년 'K콘텐츠 쟁탈전' 기대감[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일티와이홀딩스, SBS 등 5개 자회사 편입 close 는 지난해 연결 기준으로 매출액 1조789억7523만7000원, 영업이익 1844억4434만3000원을 기록했다고 26일 공시했다. 이는 전년 대비 매출액과 영업이익이 각각 25.4%, 167.1% 증가한 수치다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr