편의점 등 4곳 연쇄 방화 30대 검거…술 취한 채 ‘횡설수설’

서울 상계동 음식점 방화에 대해선 혐의 부인

[아시아경제 공병선 기자] 서울 도심의 편의점과 무인 카페 등을 다니며 수차례 방화를 저지른 30대가 검거됐다.

26일 서울 노원경찰서에 따르면 31살 남성 A씨는 이날 오전 7시경 서울 상계동 음식점 주차장에 쌓여있는 폐 현수막에 불을 지르고 30분 이후엔 편의점에 들어가 비치된 상품에 불을 붙이고 도주한 혐의를 받고 있다.

A씨는 이후 무인 카페와 다세대 주택 우편함에 불을 지른 혐의도 받고 있다. 경찰에 따르면 A씨는 체포되던 시점 술에 취한 상태로 제대로 진술하지 못했다. 아울러 상계동 음식점 주차장 방화에 대해선 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 연쇄 방화 가능성이 있다고 보고 형사 1개 팀을 투입했다. 화재 규모가 크지 않아 A씨가 방화한 것으로 추정되는 4곳에서 인명피해는 발생하지 않았다. 경칠은 A씨를 상대로 정확한 범행동기와 추가 범행 여부 등을 확인하는 중이다.

