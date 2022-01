삼성전자, 메모리사업부 임직원에 인센티브 300% 지급

'글로벌 매출 1위' 견인한 직원들에 감사·격려 차원

[아시아경제 이혜영 기자] 삼성전자가 글로벌 반도체 매출 1위 달성 등 호실적을 견인한 메모리사업부에 기본급 300%에 해당하는 인센티브를 지급한다.

경계현 삼성전자 DS부문장(사장)은 26일 직원들을 대상으로 경영현황 설명회를 갖고 "메모리반도체 글로벌 매출 1위 달성에 대한 충분한 보상이 이뤄져야 한다"며 관련 부문 임직원들에게 최대 300% 인센티브를 지급하겠다고 말했다. 지급일은 오는 28일로 전해졌다.

메모리사업부 소속 임직원들에게는 기본급의 300%를, 메모리사업을 지원한 반도체연구소와 글로벌제조&인프라총괄 등 소속 직원들에게는 200%의 성과급이 지급된다.

다만 시스템LSI와 파운드리(위탁생산)사업부 등에는 인센티브가 지급되지 않는 것으로 전해졌다.

시장조사업체 가트너에 따르면 삼성전자는 지난해 반도체 매출 759억5000만달러(약 90조4868억원)를 달성, 인텔을 제치고 글로벌 1위를 차지했다. 삼성전자가 반도체 시장 1위에 오른 것은 2018년 이후 3년 만으로 메모리반도체가 실적을 견인한 것으로 분석됐다.

앞서 경 사장은 이달 중순 열린 사내방송 '위톡'에서 특별성과급 등에 대한 직원들의 불만이 있다는 점을 인식하고 있다며 "적절한 보상 방안을 마련하겠다"고 약속했다. 앞서 삼성은 주요 계열사 직원들에게 기본급의 200%에 해당하는 특별보너스를 지급했지만 역대급 매출을 기록한 메모리부문을 중심으로 타사 대비 인센티브 수준이 낮다는 불만이 팽배했던 것으로 전해졌다.

한편 이번 인센티브와 별도로 DS부문 직원들은 이달 말 연봉의 50% 수준의 성과급(OPI)을 추가로 지급받을 전망이다.

