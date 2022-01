이디야커피 딸기 음료 4종, 출시 한 달 만에 70만잔 돌파

[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 지난해 12월 선보인 딸기 음료 4종이 출시 한 달 만에 누적 판매량 70만잔을 돌파했다고 26일 밝혔다.

이디야커피의 딸기 음료는 매 시즌 한정으로 선보일 때 마다 높은 관심을 받으며, 지난 시즌에는 출시 3개월 만에 누적 판매량 100만잔을 기록한 겨울 시그니처 메뉴다.

특히 딸기 음료의 스테디셀러 ‘딸기 라떼’는 출시 이후 한 달 간 판매량이 지난 시즌 대비 약 80% 증가하며 큰 인기를 보이고 있다. 올해 새롭게 선보인 ‘생딸기 피치 히비스커스’, ‘생딸기 피치 루이보스’ 등 생딸기를 활용한 블렌딩티 역시 추운 날씨와 맞물려 높은 판매량을 보이고 있다.

딸기 음료와 함께 출시한 ▲생딸기 연유 브레드 ▲생딸기 와플 ▲생딸기 크로의 베이커리 3종도 좋은 반응을 얻고 있다. 향긋한 생딸기에 달콤한 연유, 딸기 시럽, 아이스볼, 휘핑크림 등 다양한 재료가 조화롭게 어우러진 디저트로 달콤한 딸기의 맛은 물론 화려한 비주얼로 주목받고 있다.

이디야커피는 오는 28일까지 배달서비스 할인 프로모션을 진행 중이며, 배달의민족과 요기요 앱을 통해 ‘딸기 라떼 세트’(딸기 라떼 1잔, 아메리카노 1잔, 생딸기 연유 브레드 1개) 주문 시 3000원을 할인해준다.

