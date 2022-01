NS홈쇼핑, PB 엔쿡 더프리미엄 '요리고수한알' 출시

다양한 국물요리 활용…한알씩 개별포장

"캠핑족·혼쿡족도 편리하게"

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 식품 자체 브랜드(PB) '엔쿡 더프리미엄(NCOOK THE PREMIUM)'을 통해 '요리고수한알'을 출시, 오는 26일 방송을 마련했다고 25일 밝혔다.

'요리고수한알'은 엔쿡 더프리미엄의 네 번째 상품이다. '집밥의 대모' 김수미가 선택한 육수 레시피 비법을 담아 만들었다. 26일 오후 4시30분 방송된다.

'요리고수한알'은 재료 손질 과정 없이 어디서나 육수를 간편하게 만들 수 있도록 동그란 코인 모양으로 만들었다. NS홈쇼핑은 "'김수미의 육수 레시피' 비법이 담긴 재료 배합과 비율로 만들었다"며 "국내산 멸치와 새우를 사용해 맛을 더했다"고 말했다. 총 33가지 재료 특성에 따라 동결건조, 분무건조, 훈연건조, 열풍건조 등 방법을 활용해 재료 본연의 깊은 맛을 느낄 수 있다는 설명이다.

재료 손질이 어려운 요리초보도 물 300㎖에 '요리고수한알' 1개를 넣고 끓이면 감칠맛 나는 육수를 만들 수 있다. 한 알씩 낱개 포장돼 '캠핑족'이나 '혼쿡족'도 손쉽게 요리할 수 있도록 했다.

식품첨가물(향료, 사카린나트륨, L-글로탐산나트륨)을 넣지 않아 더 건강하게 즐길 수 있으며 1통에 30알이 들어있다. 방송 중 소개하는 '요리고수한알'은 총 8통 구성이다. 방송 중 구매 시 무료체험분 5알을 추가로 받을 수 있다. NS홈쇼핑 애플리케이션(앱) 구매 시 10% 할인혜택과 10% 적립금을 받을 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr