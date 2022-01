삼성바이오, 전년 1조5680억 매출… 4년 연속 매출 1조 달성

영업이익 5373억… 전년 대비 84%↑

당기순이익 3936억… 63%↑



배당정책 공개… 2025년 이후 FCF 10% 수준

[아시아경제 이춘희 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 811,000 전일대비 7,000 등락률 -0.86% 거래량 40,070 전일가 818,000 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 ‘검은 월요일’…코스피 13개월 만에 2800선 하회 마감[속보] 삼성바이오, 영업익 5373억… 전년 대비 83%↑[속보] 삼성바이오, 전년 매출 1조5680억… 34% 성장 close 가 지난해 누적 매출액 1조5680억원으로 4년 연속 '매출 1조원 클럽' 기록을 이어갔다. 영업이익도 5373억원으로 전년 대비 83.5%나 급성장했다.

삼바는 지난해 4분기 연결 기준 영업(잠정)실적이 매출액 4443억1400만원, 영업이익 1288억4300만원이라고 24일 공시했다. 전년 동기 대비로는 각각 18.4%, 39.2%씩 뛰어오른 수치다. 다만 793억1800만원을 기록한 당기순이익은 전년 동기 대비 17.6% 감소했다.

지난해 누적치로는 전년 1조1648억원 대비 34.6% 성장한 1조5680억원의 매출을 올리며 4년 연속 매출 1조원 기록을 올렸다. 영업이익은 5373억원으로 83.5% 증가했고, 순이익도 3936억원으로 63.3% 성장했다. 특히 영업이익은 2017년 첫 흑자 달성 이후 4년 만에 8배 이상 증가했다. 연평균 영업이익 증가율(CAGR)은 69%에 달한다. 매출 역시 같은 기간 3배 이상 늘어났다.

삼바 측은 "3공장 가동률 상승과 영업레버리지 효과로 지난해 영업이익률이 34%로 증가했다"며 "4분기 매출은 공장 가동률 상승 및 완제의약품(DP) 판매량 증가, 환율 상승에 따른 영향에 힘입었다"고 평가했다.

삼바는 이날 주주가치 제고를 위한 배당정책도 함께 공개했다. 투자, 현금흐름, 재무구조 등을 종합적으로 고려해 2025년 이후에는 당해 잉여현금흐름(FCF)의 10% 내외 수준의 현금 배당 실시를 검토하겠다고 밝혔다.

또 장기적 성장을 위한 투자 계획 및 시장 환경의 변화 등을 감안해 정책 지속기간을 3년으로 설정하고, 향후 배당 정책을 변경할 경우에는 신속히 안내해 배당 정책의 투명성을 강화하겠다고도 전했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr