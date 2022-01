[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험은 설 명절을 맞아 25일부터 28일까지 차량 무상점검 서비스를 실시한다고 밝혔다.

이번 서비스는 전국 프로미카월드 307개점에서 DB손보 자동차보험을 가입한 고객을 대상으로 진행된다.

오토케어 서비스 특약 가입 고객은 타이어 공기압, 브레이크 오일,배터리 등 25가지 점검과 실내 살균탈취 서비스를 받을 수 있으며, 오토케어 서비스 미가입 고객은 12가지 점검과 실내 살균탈취 서비스를 제공 받을 수 있다.

DB손보 관계자는 "설 명절 연휴간 교통량 증가에 따른 사고예방과 고객만족도 제고를 위해 차량 무상점검 서비스를 제공키로 결정했다"면서 "상시 마스크 착용, 고객용 손소독제 추가비치 등으로 코로나19 전파를 예방하고, 안전한 설 명절 귀경길이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

