애경산업, 치약 '사보르' 출시

20여년의 덴탈케어 연구 노하우와 기술력 더해

[아시아경제 임혜선 기자]생활뷰티기업 애경산업은 덴탈케어 브랜드 ‘사보르’(SAVORR)를 출시했다고 24일 밝혔다.

사보르는 전문적인 덴탈케어 기술과 전문 티소믈리에가 검증한 다양한 향을 담은 프리미엄 덴탈케어 브랜드다. 사보르는 ‘삶을 더 풍부하게 음미하다’(Savor the richness)라는 브랜드 메시지를 제품에 담았다.

애경산업은 "사보르는 20여년간 덴탈케어를 연구한 연구진의 신뢰할 수 있는 처방을 바탕으로 제품의 품질을 높였다"면서 "전문 티소믈리에가 선별한 차별적인 향을 적용해 양치 후 고급스러운 향기까지 남을 수 있도록 제품의 가치도 더했다"고 설명했다.

또한 사보르는 ‘고급 연마제’를 함유해 저자극 클렌징이 가능하다. 또한 미국 OTCO(무농약·무첨가) 인증을 받은 유기농 성분과 100% 핀란드산 자일리톨 등 고품질 자연유래 원료를 함유했다

제품은 '그린민트향 치약', '아쿠아 페퍼민트향 치약', '레드 프레시 민트 치약' 등으로 구성됐다.

