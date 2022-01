올해 설 10명 중 7명 가족에게만 선물…건강식품 선호도 1위

G마켓·옥션, 설 명절 선물 계획 설문 조사 결과

[아시아경제 임춘한 기자] 올해 설 명절을 앞두고 10명중 7명의 소비자들은 가족에게만 선물을 집중할 계획인 것으로 나타났다.

G마켓과 옥션에 따르면 지난 7일부터 13일까지 총 2868명의 고객을 대상으로 설 명절 선물 계획에 대한 설문 조사한 결과 전체 응답자 10명 중 7명(69%)이 ‘가족에게 선물을 집중하겠다’고 답했다. 이는 16%의 응답률을 보인 ‘만나지 못한 친지나 지인을 두루 챙기겠다’와 ‘변화 없다(15%)’를 택한 응답자를 크게 웃도는 수치이다.

설 선물 예정 품목으로는 건강식품이(31%)로 1위에 꼽혔다. 이어 신선·가공식품(20%), 디지털·가전(13%), 생필품(11%), 상품권(10%), 화장품(7%) 등이었다. 설 선물 예산은 10만원 이하(24%), 10~20만원 이하(24%), 20~30만원 이하(21%), 50만원 이상(19%), 30~40만원 이하(7%), 40~50만원 이하(5%) 순으로 집계됐다.

G마켓 관계자는 “코로나19로 가족과의 만남조차도 줄어들면서 애틋함이 더 커지게 된 것으로 보여진다” 며 “현재의 팬데믹이 안정세에 접어들기 전까지 가족 중심의 소비형태는 당분간 지속될 것으로 전망된다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr