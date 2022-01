美, 中항공기 44편 운항중단 조치…중국에 '맞불'

중국국제항공, 중국남방항공, 중국동방항공, 샤먼항공 등 4개사

항공편 운항중단 조치



[아시아경제 박선미 기자] 미국에서 중국으로 가는 중국 항공사 항공편 44편의 운항이 중단된다.

21일(현지시간) 미 언론에 따르면 미 교통부는 중국으로 가는 중국국제항공, 중국남방항공, 중국동방항공, 샤먼항공 등 4개사의 항공편 44편에 대해 운항중단 조치를 내렸다고 밝혔다. 운항중단 조치의 기간은 이달 30일부터 3월 29일까지다.

중국이 앞서 일부 승객에게서 코로나19 양성 반응이 나왔다며 유나이티드항공, 아메리칸항공, 델타항공 등 미국 국적기 44편을 입국 금지한 후 이번 조치가 나왔다는 점에서 맞불 성격의 조치로 풀이되고 있다.

미 교통부는 중국이 먼저 미 항공기 항공편을 무더기 입국 금지한 것이 일방적 조치라고 지적하며 중국이 입장을 바꿔 미 항공사들의 상황을 개선할 경우 미국도 이번 조치를 재고할 준비가 돼 있다고 설명했다.

중국은 미국의 조치에 강하게 반발했다. 미 주재 중국대사관 류펑위 대변인은 "미국의 이번 조치는 매우 불합리하다"며 "중국 항공사의 정상적인 여객 운송을 제한하고 방해하는 조치를 중단하라"고 촉구했다 .

