“리모델링 제도 개선 이룰 것”… 서울 70개 단지 모여 협의회 만든다

[아시아경제 류태민 기자] 서울 내 리모델링 추진 단지 70곳이 모여 공식 협의회를 출범한다. 건물노후화 등 리모델링이 시급한 아파트 단지가 늘어나면서 제도 개선 등에 대한 목소리가 커진데 따른 것으로 보인다. 준공 30년이 넘은 수도권 1기 신도시 아파트 노후화 문제가 붉어지자 대선 후보들이 잇따라 리모델링 활성화를 약속하면서 관심이 모아지고 있다.

22일 정비업계에 따르면 오는 26일 서울 지역의 70개 단지의 리모델링 조합과 추진위원회가 모여 ‘서울시 리모델링 주택조합 협의회’의 발대식을 열고 공식 출범한다. 협의회에는 ‘가락쌍용1차’ ‘개포단청’ ‘반포푸르지오’ ‘이촌코오롱’ ‘강촌’ 등 44개 리모델링 조합과 가락상아 2차, 서초래미안, 용산 도원삼성래미안 등 26개 리모델링 추진위원회 등이 참여한다.

협의회 회장을 맡은 서정태 자양우성1차 조합장은 “리모델링 사업은 사례가 많지 않아 조합 간 정보공유와 관련 정책 정비가 부족했다”면서 “사업을 체계적으로 진행하고 서울시·국토부 등과 적극적으로 협조해 리모델링에 관한 전반적인 제도 개선을 이끌어 내는 것이 협의회 결성의 취지”라고 밝혔다.

최근 들어 전국에 추진 단지가 약 300여개로 늘어날 정도로 리모델링 열풍이 강해지고 있다. 특히 90년대에 준공돼 주차 시설 부족·건물노후화 등으로 낮아진 주거의 질을 높이고자 하는 단지들이 앞다퉈 조합 설립을 하는 분위기다.

협의회는 출범 이후 리모델링 사업 활성화를 위한 활동 로드맵을 선포할 방침이다. 먼저 표준도급·용역 계약서 제정, 공사비 검증 등을 통해 조합 중심의 생태계를 조성하며 더 나아가 조합정관, 예산, 마감재 등 조합업무 내실화를 진행할 계획이다. 또한 서울시와 국토부의 리모델링 정책입안에 참여하고 리모델링 관련 법규인 주택법과 세법 개정을 제안할 예정이다.

한편 서울시는 지난해 말 마련한 ‘2025 서울시 공동주택 리모델링 기본계획’ 재정비안에 리모델링 사업 활성화를 위한 사업비 지원·정비기금 마련 등 공공지원책이 포함돼 있어 기대를 모았다. 최근에는 1기 신도시 활성화 토론회에서 지자체장들이 리모델링 지원에 관한 특별법 제정과 세제 완화가 필요하다고 말해 기대감이 커지는 분위기다.

