‘더샵프리모 성황’, 견본주택 사전방문예약 하루 만에 끝나… 청약도 조기 마감 기대

더샵프리모 성황이 견본주택 오픈에 앞서 받았던 사전방문예약에서 조기 마감을 달성하며 사업지에 대한 수요자들의 뜨거운 열기를 입증했다.

관계자에 따르면 21일(금) 견본주택 오픈을 앞두고 19일(수)부터 홈페이지를 통해 접수를 받았던 더샵프리모 성황 견본주택 사전 방문 예약에는 오픈 3일 동안 계획된 1320팀이 하루만에 모두 접수를 마친 것으로 알려지며 단지에 대한 인기를 실감케 했다.

이처럼 단지에 수요자들의 관심이 집중되고 있는 것은 불안정한 부동산 시장에서 인기가 높아지고 있는 장기일반민간임대주택으로 공급되기 때문이라는 분석이다. 장기일반민간임대주택은 주택 보급과 집값 안정화를 위해 공급되는 주택 형태로 10년 동안 이사 걱정 없이 안정적 주거가 가능하다는 강점이 있다. 또한, 만19세 이상이면 청약통장, 주택 소유 여부에 관계없이 전국 누구나 청약할 수 있고, 주택 소유 여부에도 제약을 받지 않아 일반 주택 대비 수월하게 청약을 신청할 수 있다.

특히 견본주택을 방문한 방문객들은 기존에 공급됐던 임대아파트와는 달리 1군 브랜드 건설사가 시공에 나서 우수한 설계가 적용된다는 점에 대해 높은 관심을 보였다.

단지는 전 세대가 최대 4.5베이·4룸으로 공급되며, 판상형 구조로 설계된다. 또한, 남향 위주로 배치해 채광과 통풍을 극대화했으며, 타입별로 팬트리와 알파룸 등이 적용돼 공간활용성이 우수하다.

‘더샵’ 만의 특화 시스템인 ‘아이큐텍(AiQ TECH)’이 각 세대에 적용될 예정이라 뛰어난 주거편의도 기대된다. 먼저 스마트폰앱을 활용하면 세대조명(일부)과 난방, 가스밸브, 냉방 등 원격 홈제어가 가능하며, 공동현관 자동문 열림 및 엘리베이터 호출을 비롯해 차량 진출입까지 편리하게 할 수 있다. 또한, 삼성전자와 LG전자의 가전을 AiQ홈 앱으로 연동해 한번에 제어 가능하고, 빅스비, 티맵, 카카오AI서비스 등 음성인식 앱을 연동하면 생활가전을 제어할 수 있어 입주민 편의가 더욱 극대화될 것으로 기대된다.

단지는 주거선호지역인 동광양권에서도 최중심입지인 중마동과 맞닿은 곳에 위치한다는 점도 관심을 집중시키는 요소로 손꼽힌다.

시행사 관계자는 “견본주택을 찾은 많은 분들이 단지 상품성에 만족하는 만큼 다가오는 청약도 순조롭게 진행 중이다”라면서 “사전방문예약부터 뜨겁게 달아올랐던 열기가 계약에도 그대로 이어질 것으로 예상된다”고 말했다.

더샵프리모 성황은 21일(금)부터 23(일)까지 홈페이지를 통해 청약을 진행할 예정이다. 당첨자는 24일(월) 발표하며, 정당계약기간은 26일(수)부터 28일(금)까지 3일동안 이어진다.

한편, 더샵프리모 성황 입주 예정일은 2024년 4월이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr