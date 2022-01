아톤, 두나무 계열사 '람다256'과 파트너십…"디지털 가상자산 사업 진출 ‘신호탄’"

[아시아경제 유현석 기자] 핀테크 보안 기업 아톤 아톤 158430 | 코스닥 증권정보 현재가 38,550 전일대비 1,100 등락률 -2.77% 거래량 139,794 전일가 39,650 2022.01.21 10:47 장중(20분지연) 관련기사 아톤, 뮤직카우와 MOU…"플랫폼 인증·보안 고도화 등 전략적 협업관계 구축"아톤, NH농협은행 전자서명인증사업자 선정에 힘 보탠다아톤, KB국민은행에 개인·기업뱅킹 모바일 OTP서비스 제공 close 은 두나무 계열사 람다256과 디지털 가상자산 및 블록체인 사업을 위한 포괄적 사업협력(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

이날 협약식은 아톤 김종서 대표이사 및 람다256 박재현 대표이사가 참석한 가운데 코로나19 확산에 따른 사회적 거리 두기를 고려해 온라인으로 진행됐다.

이번 MOU를 통해 양사는 국내 가상자산 산업이 보다 투명하고 효율적인 형태로 발전할 수 있도록 ▲트래블룰 솔루션은 물론 KYC, AML 등 레그테크 기반 서비스 확산을 위해 협력하고 ▲기업들이 디지털자산 비즈니스를 손쉽게 추진할 수 있도록 지원하기 위해 양사가 보유한 기술력과 비즈니스 네트워크를 공유한다.

람다256은 트래블룰 솔루션인 ‘베리파이바스프(VerifyVASP)'의 국내 시장 보급을 아톤에 위탁하며, 아톤은 안정적인 공급망을 구성하여 솔루션 제공 및 기술지원에 나선다. 양사는 클라우드 기반 블록체인 서비스 플랫폼인 ‘루니버스’를 활용해 해당 기술을 보유하지 않은 기업들도 가상자산 관련 사업은 물론 NFT, DID 등 다양한 사업을 쉽고 빠르게 추진할 수 있도록 기술 컨설팅부터 서비스 출시까지 원스탑으로 지원하게 된다.

김종서 아톤 대표는 “이번 람다256과의 협력으로 자금세탁방지 체계를 강화하는 트래블룰 솔루션 공급은 물론 디지털 자산 사업 활성화에 기여할 수 있는 BaaS 플랫폼 협력 사업을 추진함으로써 가상자산 산업이 보다 투명하고 안정적인 산업으로 성장할 수 있도록 기여하겠다”고 밝혔다.

한편, 아톤은 지난해 말 가상자산 및 블록체인 분야 전문성 확보를 위해 자회사 ’트랙체인’을 설립했다. 아톤의 최고전략책임자를 대표로 선임한 바 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr