카카오뱅크, 오픈뱅킹 첫 등록 고객 이벤트

[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크가 오픈뱅킹 서비스를 처음 이용하는 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.

카카오뱅크는 20일부터 31일까지 오픈뱅킹 서비스를 통해 본인 명의의 다른 금융사 계좌를 최초 등록하는 고객을 대상으로 3000명을 추첨해 치킨 세트를 제공할 계획이다.

카카오뱅크 오픈뱅킹 서비스를 이용하고 있지 않은 고객이라면, 카카오뱅크 모바일 앱 이벤트 페이지 내 '오픈뱅킹 시작하기' 버튼을 통해 다른 금융회사 계좌를 등록하면 이벤트 참여가 완료된다.

카카오뱅크 오픈뱅킹 서비스는 카카오뱅크 앱 홈 화면에서 카카오뱅크 계좌와 함께 오픈뱅킹 서비스로 등록한 타 금융회사 계좌도 한눈에 파악할 수 있다. 실시간으로 계좌 잔액 정보도 확인 가능하다.

또한, 홈 화면에서 오픈뱅킹 계좌의 오른쪽에 위치한 '이체'를 누르면, 카카오뱅크 또는 타 금융회사 계좌로 바로 이체할 수 있다.

월급날에는 다른 금융회사 계좌로 입금된 월급을 카카오뱅크 앱 첫 화면에서 생활비, 카드 결제대금 등 필요에 따라 다른 금융회사로 이체해 간편하게 관리할 수 있다는 장점이 있다.

오픈뱅킹 계좌 등록 시에는 개별 금융회사의 계좌 번호를 직접 입력할 필요 없이, 금융결제원의 계좌정보통합관리서비스인 어카운트인포를 통해 한번에 여러 계좌를 조회하고 간편하게 등록할 수 있다.

카카오뱅크 오픈뱅킹 서비스와 이번 이벤트에 대한 자세한 사항은 카카오뱅크 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

카카오뱅크 관계자는 "여러 금융회사 계좌에 흩어진 돈을 한눈에 관리하고 간편하게 이체할 수 있는 카카오뱅크 오픈뱅킹 서비스를 알리고자 이벤트를 준비했다"며, "앞으로도 고객의 이롭고, 즐거운 금융생활을 위해 노력할 것"이라고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr