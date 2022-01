고창군-식초협회, 식초산업 활성화 ‘맞손’

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군과 한국발사믹식초협회, 한국천연발효식초생산자협회가 군 식초산업 활성화와 식초문화 저변확대 등을 위해 손을 맞잡았다.

20일 군에 따르면 양 기관은 식초산업 발전을 위한 공동 프로젝트 기획, 기관간 정보교류와 네트워크 구축사업, 천연발효식초와 발사믹 식초 가공제품 개발·생산지원에 대해 울력한다.

또 식초산업 발전을 위해 지속적으로 협력하고 문화·관광 등 홍보 프로그램 등을 적극 지원한다.

한국발사믹식초협회는 발사믹식초 시장을 활성화하고 한국형 K-발사믹식초 연구와 상품개발을 위해 지난 2020년 설립됐다.

생산기술, 교육 및 컨설팅, 상품화와 마케팅에 대한 지원활동도 펼치고 있다.

한국천연발효식초생산자협회는 농촌진흥청국립농업과학원에서 기술이전을 받아 수행하고 있다.

군은 이번 식초관련 단체와의 업무협약을 통해 고창 식초 산업화와 국내 식초시장에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 “앞으로 식초산업 발전을 위해 상호간 체계적이고 실질적인 협력이 가능할 것이다”며 “고창군 식초 산업화와 경쟁력을 높이도록 노력하겠다”고 말했다.

