'탈모치료' 이어 이번엔 '통증완화'…LG전자, 가정용 의료기기 사업 확대

가정용 만성 통증 완화 기기 'LG 메디페인' 출시

무통증 정보 담은 전기 신호 뇌에 전달해 통증 완화

식약처 2등급 의료기기 인증 및 복지부 안전성·유효성 통과

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자가 가정용 만성 통증 완화 의료기기인 'LG 메디페인'을 출시한다고 20일 밝혔다. LG전자는 탈모 치료용 의료기기 출시 2년 만에 LG 메디페인을 공개하며 전문 의료기기 시장으로의 사업을 본격 확대한다는 전략이다.

신개념 통증 완화 기기인 LG 메디페인은 식품의약품안전처로부터 경피성통증완화전기자극장치 2등급에 해당하는 의료기기 인증을 받았다.

LG 메디페인에는 '무통증 신호요법' 기술이 적용됐다. 기존 저주파 방식의 기기는 고강도 자극으로 근육 통증 완화효과를 주는 반면 이 제품은 통증이 없는 생체 신호와 유사한 전기 신호를 뇌에 전달, 뇌에서 통증 대신 무통증 정보를 받아들이게 한다. 해당 기술은 지난 2013년 보건복지부로부터 해당 기술의 안전성 및 유효성이 있는 신의료기술로 인정받았다.

제품은 각티슈 크기의 본체와 전극패드 4개로 구성된다. 사용자는 본체 중앙에 있는 7형 LCD 화면에 출력되는 이미지와 음성 안내에 따라 목, 어깨, 무릎 등 통증 완화를 원하는 부위의 주변부에 패드를 붙이고 하루 30분씩 10일간 원하는 강도에 맞춰 사용하면 된다.

사용자는 메디페인 사용 전과 후의 통증 변화를 수치로 비교해볼 수 있어 집에서도 손쉽게 만성 통증을 완화하는데 활용할 수 있다. 전용 케이스로 본체와 액세서리를 한 번에 수납할 수 있어 보관도 간편하다.

만성 통증은 일반적으로 3개월 이상 지속되는 통증을 의미한다. 화상·수술 등의 급성 통증과 달리 원인이 불명확한 경우가 많고, 스트레스 등 정신적인 요인에도 영향을 받아 지속적인 치료와 꾸준한 관리가 필요하다고 알려져 있다.

대한통증학회에 따르면, 국내 만성 통증 환자는 약 250만명에 달하는 것으로 추정된다. 이는 국내 성인 인구 약 10명 중 1명에 해당한다. 특히 국내 65세 이상 노인 인구의 80% 이상이 만성 통증을 가진 것으로 추정되는 가운데 코로나19로 인해 정기적으로 병원 방문에 어려움을 겪는 환자들이 늘어나고 있다.

LG전자는 이날부터 전국 20여곳의 LG 베스트샵과 B2B(기업간거래) 의료기기 전문점에서 메디페인을 판매하며 출하가는 199만원이다.

오상준 LG전자 홈뷰티사업담당은 "지속적인 연구개발을 통해 가정용 의료기기 분야의 전문 역량을 고도화하며 고객이 안심하고 제품을 사용할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

